Жительница Башкирии избила годовалую дочь

В Благовещенске местная жительница предстанет перед судом. Подробности сообщили в прокуратуре региона.

Женщина является многодетной матерью. С сентября прошлого года по июнь этого нерадивая мать не выполняла свои обязанности по воспитанию в отношении шестерых детей от 1 года до 15 лет. Женщина злоупотребляла спиртными напитками, не заботилась о безопасности детей, чистоте квартиры.

Также, находясь рядом с магазином на улице, женщина нанесла своей годовалой дочке множественные удары. Малышка в этот момент находилась в коляске.