В Уфе спасатели перекрыли улицу из-за лося

Сегодня утром, 19 сентября, в Уфе на территорию детского сада №218 забрёл лось. На место происшествия оперативно прибыли спасатели УГЗ, инспекторы Минэкологии и специалисты Роспотребнадзора с центром реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Для обеспечения безопасности лося и жителей улицу Шафиева перекрыли от перекрёстка с улицей Зорге до больницы: с одной стороны работали спасатели, с другой — полиция.

Ситуация требует осторожности, так как с одной стороны забора находятся жилые дома, и некоторые жители игнорируют запреты, пытаясь близко подойти к лосю и сфотографировать его. Этого делать категорически нельзя, так как испуганное животное может нанести вред людям или получить травмы, пытаясь убежать.

Спасатели призывают всех соблюдать правила и не приближаться к оцепленному месту, чтобы не мешать работе служб и не провоцировать опасные ситуации. Если животное не пострадало, дальнейшие шаги будет координировать Минприроды.