В Башкирии следж-хоккейная команда «Булат» получила новый тренажер

Новый инвентарь для игроков следж-хоккейной команды «Булат». Приобрести специализированный тренажер для занятий на земле помогла многократная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова.

В хоккейном коллективе выступают ветераны специальной военной операции. Они, невзирая на полученные травмы, продолжают бороться за победы на спортивной арене. Теперь новый многофункциональный силовой тренажер поможет ребятам проводить еще более качественные тренировки и готовиться к всероссийским соревнованиям.

Оборудование передали атлетам и установили его в Центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Пользоваться тренажером смогут не только члены команды «Булат», но и их семьи.