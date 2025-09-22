В Уфе продолжается строительство Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ

Строители уфимского кампуса завершают один из важных этапов работ — возведение стилобата. Уже практически готова кровля. Параллельно строят башни будущих жилых корпусов. Стройка второй очереди кампуса идёт ударными темпами. Всё по графику, а в некоторых местах даже с опережением.

Всего полгода назад на этом месте был пустой котлован. Теперь — мощный фундамент и почти завершенный каркас стилобата. Работы не останавливаются ни на минуту, даже ночью. Только за смену на площадке задействованы более 400 человек.

«Дельта» — рабочее название одной из башен. Есть также «Гамма» и «Бета» — все три идут в парном обозначении, а вот самая высокая «Альфа» — одна. Её высота — около 100 метров. Как ожидается, каркасы первых высоток должны построить уже к марту следующего года. Ну а полностью бетонные работы завершить намерены к осени 26-го.

Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ строят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В уникальном пространстве разместят жилые помещения для более чем 4 тыс. человек. Здесь также будут лаборатории, деловые зоны и скверы, доступные в том числе для жителей и гостей столицы.

На начальном этапе стройки возникли определенные сложности, связанные с геологическими особенностями земли. Впрочем, специалисты оперативно решили все проблемные вопросы. Все этапы работ на личном контроле главы региона. Радий Хабиров регулярно посещает стройплощадку и делится информацией с подписчиками своих социальных сетей.

Уже работает IQ-парк, а также первый объект второй очереди — геномный центр, который открыли летом этого года. Проект в Уфе стал одним из 8 победителей первого отбора по созданию в стране сети современных кампусов. К 2030 году их количество увеличится до 25. Ключевой объект Евразийского НОЦ станет настоящей точкой роста.