В Башкирии зафиксирована вспышка ОРВИ

В республике зафиксировали вспышку респираторных инфекций. Только за прошедшую неделю с признаками ОРВИ в медучреждения обратились более 30 тысяч человек, половина из которых дети. Пик заражения ОРВИ традиционно приходится на начало осени.

На то есть несколько причин: понижение температуры воздуха и повышенная влажность, дефицит витаминов, а также увеличение социальной активности. С окончанием летних отпусков и каникул число людей в закрытых помещениях заметно выросло, а вместе с ним и процент заболеваемости.

Чтобы обезопасить себя и близких в разгар эпидсезона, самой эффективной профилактикой против гриппа и ОРВИ врачи считают вакцинацию. Иммунологическая кампания в республике уже началась и продлится включительно до ноября. Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства.