В Уфе прошла предсезонная пресс-конференция БК «Динамо»

Сегодня в Уфе прошла предсезонная пресс-конференция баскетбольного клуба «Динамо». На вопросы журналистов ответили первый заместитель председателя общества «Динамо» Максим Чудов, генеральный директор клуба Сергей Медведев, главный тренер Евгений Горев и капитан Глеб Голдырев.

Летом «динамовцам» удалось сохранить ведущих игроков прошлогоднего состава, а также укрепить команду качественными исполнителями. В межсезонье уфимцы провели пять товарищеских матчей против мощных соперников. Регулярный чемпионат Суперлиги начнется с выездных встреч в Ижевске 29 сентября и Ревде 2 октября. Первый домашний матч состоится 8 октября в рамках 1/16 финала Кубка России. Соперником станет «Барнаул» из Алтайского края.

Прекрасная пресс-конференция, начало сезона. Все заряжены. Удалось поделиться планами с журналистами. Нас всегда поддерживали в освещении домашних матчей, в приглашении болельщиков. Мы совместно делаем большое дело. Развиваем физическую культуру, спорт.

Сергей Медведев, генеральный директор БК «Динамо»

Мы точно готовы ментально, мы точно готовы к победам. Мы готовы тактически.

Евгений Горев, главный тренер БК «Динамо»
