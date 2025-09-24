В Уфе прошла предсезонная пресс-конференция БК «Динамо»

Сегодня в Уфе прошла предсезонная пресс-конференция баскетбольного клуба «Динамо». На вопросы журналистов ответили первый заместитель председателя общества «Динамо» Максим Чудов, генеральный директор клуба Сергей Медведев, главный тренер Евгений Горев и капитан Глеб Голдырев.

Летом «динамовцам» удалось сохранить ведущих игроков прошлогоднего состава, а также укрепить команду качественными исполнителями. В межсезонье уфимцы провели пять товарищеских матчей против мощных соперников. Регулярный чемпионат Суперлиги начнется с выездных встреч в Ижевске 29 сентября и Ревде 2 октября. Первый домашний матч состоится 8 октября в рамках 1/16 финала Кубка России. Соперником станет «Барнаул» из Алтайского края.