На трассе в Башкирии проходят массовые проверки водителей

Сегодня, 25 сентября, на 163 км автодороги Р-240 «Уфа — Оренбург» сотрудники ГАИ проводят масштабные профилактические мероприятия.

По словам главного госавтоинспектора региона Владимира Севастьянова, их цель — снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.

Особое внимание инспекторы уделяют проверкам водителей на состояние опьянения и соблюдению правил перевозки детей. Для этого на безопасном участке трассы организован сплошной контроль всех транспортных средств.