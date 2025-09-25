В Уфе в День жестовых языков прошёл иммерсивный концерт

23 сентября во всем мире отметили День жестовых языков. В честь знаменательной даты в Уфе прошел иммерсивный концерт для слабослышащих детей и подростков. Блогер и телеведущий Руслан Фаршатов дал понять зрителям, какова музыка на ощупь.

С помощью обычных лент эти дети смогли увидеть и почувствовать мелодию. На иммерсивном концерте собрались слабослышащие школьники. Руслан Фаршатов совместно с детской студией «Телешко» помогли особенным зрителя воспринять музыку через ощущения.

В своих песнях Руслан рассказал о простых, но важных истинах. На этот концерт были приглашены слабослышащие подростки и дети с целью развить когнитивные функции мозга и сделать так, чтобы их голоса звучали чаще. Руслан совместно со школой телевидения регулярно проводит благотворительные концерты и создает такие условия, чтобы особенные дети чувствовали себя нужными.