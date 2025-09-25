В Зилаирском районе школы получили новое оборудование

Семь школ Зилаирского района получили новое оборудование. Это стало возможно благодаря реализации национального проекта «Молодежь и дети». Теперь в кабинетах труда и основ безопасности и защиты Родины появились макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, ручных гранат, а также общевойсковые защитные комплекты и противогазы.

Также в помещениях установят верстаки с защитным экраном, станки лазерной резки, углошлифовальные машины, приборы для выжигания по дереву, манекены и швейные машинки. Такое оснащение позволит не только улучшить условия для обучения, но и сформировать у детей правильные навыки и знания, необходимые для их будущей профессиональной деятельности.