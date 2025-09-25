В Уфе прошел гала-концерт спасателей МЧС России

В Уфе прошел гала-концерт победителей конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России. Всего участниками события стали почти сто спасателей со всей страны. Их на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» приветствовали руководитель республики и министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников ведомства за их непростой труд.
Стоит отметить, что участники конкурса состязались в трёх номинациях. Творческое событие среди спасателей проводится ежегодно, чтобы повысить престиж службы и пропагандировать профессию. А ещё рассказывать о героизме пожарных. Стоит отметить, что нашу республику в этом году представляет пожарный Евгений Пастухов.