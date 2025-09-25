В Уфе прошел гала-концерт спасателей МЧС России

Мы с любовью и уважением относимся к вашему труду и службе. Тысячи людей республики могут сказать вам спасибо за то, что вы их спасли. Наверное, каждый год сотни парней и девушек из нашей республики выбирают эту профессию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан