Водителей Башкирии ждут массовые проверки в выходные

С 26 по 29 сентября на дорогах Башкирии пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Главная задача — выявление водителей, которые не имеют удостоверений или лишены права управления, а также транспорта без регистрации или с поддельными госномерами.

Помимо этого, во время рейдов будут проверять водителей, не оплативших административные штрафы в установленный срок. В мероприятии задействуют максимальное число личного состава полиции республики. Севастьянов отметил, что в городах и районах уже сегодня пройдут специальные мероприятия, в том числе массовые проверки водителей.