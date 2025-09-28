В Уфе прошёл вечер профессионального бокса

В уфимском Дворце борьбы прошел вечер профессионального бокса. В рамках турнира «IBA.PRO 9» на ринге прошло шесть боев, в четырех из которых победы одержали башкирские спортсмены. Артур Субханкулов, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Исраилов еще раз подтвердили свой высокий уровень.

Спортивное шоу высочайшего уровня. Прошедший в Уфе вечер бокса подарил болельщикам, которые заполнили Дворец борьбы, незабываемые эмоции. На уфимский ринг вышли боксеры из шести стран мира. Поддержал спортсменов из Башкортостана глава республики Радий Хабиров. В главном событии вечера уфимец Артур Субханкулов встретился с Тиграном Узляном. Десятираундовый бой стал испытанием на прочность: уже после первого раунда под глазом Субханкулова образовалась гематома. Несмотря на тяжелейшие условия, башкирский боец продемонстрировал чемпионский характер. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Субханкулову, который не только завоевал престижный пояс WBA Continental, но и довел свой победный счет на профессиональном ринге до десятка.

Буквально после первого раунда у меня появилась гематома под правым глазом. Она постепенно от раунда к раунду увеличивалась. После боя, вы видите, все последствия налицо. Эта гематома не говорит о том, в каком формате был бой. Пропускал я, конечно, передней много, но в целом я считаю, что выиграл бесспорно. Артур Субханкулов, обладатель пояса WBA Continental в легком весе

Данис Габдрафиков из Белебея не оставил шансов сопернику из Казахстана Темиржану Баймолде, одержав досрочную победу техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, он завоевал титул WBA Asia Central. Для Габдрафикова это пятая победа в карьере и первый чемпионский пояс. Незадолго до боя башкирский боксер стал отцом.

Помогло и в то же время останавливало. Эти чувства непередаваемые. Знаю, что у меня появилось больше ответственности. Раньше я отвечал за свою супругу, а теперь я еще отвечаю за свою дочь. Поэтому надо стараться вдвое больше. Данис Габдрафиков, обладатель пояса WBA Asia Central в полусреднем весе

Еще один башкирский боксер Бекхан Исраилов из Белорецка встретился с очень серьезным соперником. Иман Рамезанпур из Ирана не сдавался на протяжении всех шести раундов. Но победа все же осталась за Бекханом.

Я знал, что концовки забираю и что каждый раунд я должен был забирать. Третий и четвертый раунд были самыми тяжелыми. Пятый и шестой уже пошла возня. Там старался больше вблизи работать. Что соперник давал делать, то у меня и получилось. Бекхан Исраилов, бронзовый призер чемпионата России по боксу

Среди мужских поединков ярко выделился бой двукратной чемпионки России Азалии Аминевой. Столкнувшись с неожиданной заменой соперницы, Азалия в жестком шестираундовом бою одолела турчанку Неслихан Моллаоглу.

У нас изначально должна была быть другая соперница, тоже из Турции. Но в последний момент поменяли, и мы не успели изучить эту. Я не нашла ее боев. Только на медиавзвешивании я увидела ее в первый раз. Удивилась, что она низкого роста. Мне неудобно боксировать с низкими. Наверное, это сказалось, что мы не смогли закончить заранее. Азалия Аминева, двукратная чемпионка России по боксу