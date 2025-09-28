В Уфе прошёл вечер профессионального бокса

В уфимском Дворце борьбы прошел вечер профессионального бокса. В рамках турнира «IBA.PRO 9» на ринге прошло шесть боев, в четырех из которых победы одержали башкирские спортсмены. Артур Субханкулов, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Исраилов еще раз подтвердили свой высокий уровень.
Спортивное шоу высочайшего уровня. Прошедший в Уфе вечер бокса подарил болельщикам, которые заполнили Дворец борьбы, незабываемые эмоции. На уфимский ринг вышли боксеры из шести стран мира. Поддержал спортсменов из Башкортостана глава республики Радий Хабиров. В главном событии вечера уфимец Артур Субханкулов встретился с Тиграном Узляном. Десятираундовый бой стал испытанием на прочность: уже после первого раунда под глазом Субханкулова образовалась гематома. Несмотря на тяжелейшие условия, башкирский боец продемонстрировал чемпионский характер. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Субханкулову, который не только завоевал престижный пояс WBA Continental, но и довел свой победный счет на профессиональном ринге до десятка.
Данис Габдрафиков из Белебея не оставил шансов сопернику из Казахстана Темиржану Баймолде, одержав досрочную победу техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, он завоевал титул WBA Asia Central. Для Габдрафикова это пятая победа в карьере и первый чемпионский пояс. Незадолго до боя башкирский боксер стал отцом.
Еще один башкирский боксер Бекхан Исраилов из Белорецка встретился с очень серьезным соперником. Иман Рамезанпур из Ирана не сдавался на протяжении всех шести раундов. Но победа все же осталась за Бекханом.
Среди мужских поединков ярко выделился бой двукратной чемпионки России Азалии Аминевой. Столкнувшись с неожиданной заменой соперницы, Азалия в жестком шестираундовом бою одолела турчанку Неслихан Моллаоглу.
Уже скоро Аминева вновь выйдет на ринг во Дворце борьбы, где с 27 ноября по 6 декабря пройдет чемпионат России.