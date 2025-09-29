Неделя в Уфе начнется с массовых проверок

Сегодня, 29 сентября, в Уфе проходят массовые проверки водителей. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

В настоящее время рейды организованы на улице Сипайловской и у Монумента Дружбы. Цель мероприятий — предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД.

Владимир Севастьянов отметил, что сотрудники дорожной полиции сосредоточены на выявлении водителей, которые управляют транспортом без водительских прав либо ранее были лишены этого права. Кроме того, особое внимание уделяется водителям в состоянии алкогольного опьянения, а также соблюдению правил перевозки несовершеннолетних.