В Уфе 23-летняя пассажирка попала в больницу после ДТП

В Уфе вчера, 28 сентября, произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась около 6:00 утра напротив дома 92 на улице Российской.

Фото №1 - В Уфе 23-летняя пассажирка попала в больницу после ДТП

По данным столичной ГАИ, 39-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» при повороте врезался в бордюр.

В результате аварии в больницу была доставлена 26-летняя пассажирка. Кроме того, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составили несколько административных протоколов. По факту ДТП начата проверка.

Фото: ГАИ Уфы.

