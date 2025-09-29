В Уфе 23-летняя пассажирка попала в больницу после ДТП

В Уфе вчера, 28 сентября, произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась около 6:00 утра напротив дома 92 на улице Российской.

В результате аварии в больницу была доставлена 26-летняя пассажирка. Кроме того, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составили несколько административных протоколов. По факту ДТП начата проверка.