В Башкирии в ДТП погибли женщина и 5-летний ребенок

Несколько аварий с участием детей произошли в Башкирии на прошлой неделе. Подробности инцидентов рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Вечером 25 сентября произошло массовое ДТП, в котором один человек погиб на месте, а еще пятеро, в том числе четверо детей, получили травмы. Пострадавших доставили в Туймазинскую районную больницу.

К сожалению, пятилетний ребенок скончался, не приходя в сознание. Трое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Его транспортировали санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу для продолжения лечения в отделении детской хирургии.