В Уфе прошел фестиваль «Инклюзивная атлетика»

В Уфе прошел фестиваль «Инклюзивная атлетика» в рамках первого в России проекта социального воздействия в области физической культуры и спорта. Он объединил людей с разными возможностями здоровья, в том числе взрослых и детей с нарушением зрения.

Организаторы составили маршрут так, что команды смогли пройти квест и получить эмоции на адаптивных станциях без соревнований на скорость. Для участников организовали корнхолл, джакколо, дартс, баскетбол, стрельбу из электронно-звукового оборудования, дыхательную гимнастику, йогу, станцию ГТО.