Башкирия вошла в топ-5 регионов ПФО по собираемости взносов на капремонт

Башкортостан на пятом месте в ПФО по уровню собираемости взносов на капитальный ремонт. Об этом на совещании с главами администраций районов и городов рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

В Башкортостане с 2014 года реализуется республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Она включает более 17 тысяч зданий. С начала действия программы уровень платы взносов на капремонт в республике увеличился почти вдвое – до 98,7%. По данным Минстроя России, Башкортостан по уровню собираемости взносов на капитальный ремонт занимает 20-е место в России.