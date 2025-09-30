Спортсмен из Башкирии завоевал бронзу на первенстве мира по ММА

Башкирский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет. Соревнования завершились накануне в Санкт-Петербурге.

В составе сборной России выступал воспитанник башкирской школы MMA Вадим Ахмадуллин из Мелеуза. В своей весовой категории в полуфинале Вадим уступил будущему чемпиону соревнований. Ранее представитель Мелеуза принял участие в первенстве мира среди юношей по рукопашному бою в казахстанском Актау и занял там также третье место. Всё это время спортсмена поддерживал его тренер Александр Андреев.