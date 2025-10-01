В Шаранском районе чествовали родителей бойцов СВО

В Дюртюлинской средней школе имени Кондратьева Шаранского района прошло чествование родителей участников СВО. Мероприятие посвящено Международному дню пожилых людей. Для гостей школьники организовали концерт с песнями и танцами.

Из сельсовета на защиту Родины отправились 32 бойца, трое из них погибли, выполняя воинский долг, трое пропали без вести. Среди приглашенных пожилых людей были и те, чьи сыновья пали смертью храбрых. А тех, кто не смог присутствовать, лично на дому посетила глава сельского поселения.