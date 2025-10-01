В Башкирии на трассе М-5 проходят сплошные проверки

Сегодня, 1 октября, в Туймазинском районе на 1331 км автодороги М-5 «Урал» проводится масштабная проверка водителей.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, цель мероприятия — профилактика ДТП и предотвращение грубых нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы сосредоточены на выявлении водителей, которые не имеют удостоверений или лишены права управления. Особое внимание уделяется борьбе с нетрезвым вождением и соблюдению правил перевозки детей.

Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку всех автомобилей без исключения на заранее определённом безопасном участке дороги.