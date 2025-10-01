В Башкирии завопит система оповещения

Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России». В пресс-службе МЧС по РБ напомнили, что, услышав звук сирены, гражданам необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, а также включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.