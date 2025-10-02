В Башкирии за сутки потерялись 4 человека

За прошедшие сутки в лесах Башкирии заблудились 4 человека. О поисках пропавших рассказали в Госкомитете по ЧС.
В Белорецком районе на горе Малиновая заблудились три девушки. Ещё один человек пропал в лесу недалеко от села Камышлинка в Кармаскалинском районе.
Все четверо были благополучно найдены живыми и здоровыми.
Спасатели предупреждают, собираясь в лес или в незнакомую местность:
— сообщите родным, куда и насколько идете,
— зарядите телефон и возьмите powerbank,
— скачайте офлайн-карты местности.
Если заблудились — оставайтесь на месте и сразу звоните 112.