В Башкирии за сутки потерялись 4 человека

За прошедшие сутки в лесах Башкирии заблудились 4 человека. О поисках пропавших рассказали в Госкомитете по ЧС.

В Белорецком районе на горе Малиновая заблудились три девушки. Ещё один человек пропал в лесу недалеко от села Камышлинка в Кармаскалинском районе.