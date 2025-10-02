Студент УУНиТ выиграл грант на реализацию образовательных курсов по праву

Студент Уфимского университета науки и технологий выиграл грант на реализацию образовательных курсов по праву. Он подготовил образовательную программу, которая научит грамотно вести молодежь в правовом поле. Сколько стоит реализовать проект и что нужно для реализации инициатив?

Галим вместе со своим наставником планируют подать заявку на участие в патриотическом фестивале «Вектор победы». Они активно занимаются общественной деятельностью и уже имеют первые победы. Галим выиграл грант в размере 190 тысяч рублей на создание образовательных курсов по праву «Открытая правовая школа».

Курсы по повышению правовой грамотности будут проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Планируется привлечь представителей государственных органов, адвокатов и практикующих юристов для проведения лекций, интеллектуальных игр и интерактивов. Проект планируют реализовать в декабре этого года.

Среди студентов грантовая деятельность имеет большую популярность. С помощью государственного финансирования реализуются многие молодежные инициативы. Федеральный проект «Росмолодежь. Гранты» помогает заинтересованным в социальном проектировании получить поддержку.