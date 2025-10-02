В Башкирии стартуют крупные проекты в сельском хозяйстве

Новые проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Глава Башкортостана провёл заседание в формате «Инвестчаса». Предприниматели представили свои инициативы.

Так, на территории особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском районе планируют построить завод по производству автоклавного газобетона и сухих строительных смесей. Общий объём вложений составит 2,8 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию технологический комплекс могут в 2027 году.

В Уфимском районе хотят построить оптово-распределительный центр. Этот проект получил статус приоритетного. Инвестору окажут содействие в оформлении аренды земельного участка.