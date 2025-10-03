Первые октябрьские выходные в Башкирии будут «теплыми» и сухими

Согласно прогнозам Башгидромета, сегодня, 3 октября, осадков не территории республики не ожидается. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха в дневное время составит от +8 до +13°C.

В субботу, 4 октября, погода также останется сухой. Ветер сменит направление с северного на южный, умеренный. Ночью температура будет в пределах +1, -4°C, а днем потеплеет до +9, +14°C.