В Башкирии вспыхнули две стиральные машины

В Башкирии произошло два возгорания, предположительно вызванных коротким замыканием в стиральных машинах. Подробности рассказали в региональном МЧС.
В селе Кандры Туймазинского района в ванной комнате квартиры многодетной семьи загорелась техника. Мужчина и четверо детей покинули жилье до приезда пожарных, пострадавших нет.
В Уфе на улице Гали Ибрагимова на 23 этаже жилого дома вспыхнула стиральная машина. Благодаря своевременной эвакуации 20 человек, в том числе пять детей, покинули здание. К счастью, никто не пострадал.
МЧС рекомендует не оставлять включенные приборы без присмотра, устанавливать пожарные извещатели и обновлять электропроводку.
Фото: МЧС по РБ.