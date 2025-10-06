В Башкирии вспыхнули две стиральные машины

В Башкирии произошло два возгорания, предположительно вызванных коротким замыканием в стиральных машинах. Подробности рассказали в региональном МЧС.

В селе Кандры Туймазинского района в ванной комнате квартиры многодетной семьи загорелась техника. Мужчина и четверо детей покинули жилье до приезда пожарных, пострадавших нет.

В Уфе на улице Гали Ибрагимова на 23 этаже жилого дома вспыхнула стиральная машина. Благодаря своевременной эвакуации 20 человек, в том числе пять детей, покинули здание. К счастью, никто не пострадал.

МЧС рекомендует не оставлять включенные приборы без присмотра, устанавливать пожарные извещатели и обновлять электропроводку.