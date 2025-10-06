В Башкирии прошел форум «СВОиИглино»

Сегодня к нам приезжал на беседу участник специальной военной операции. Он объяснил нам, что мальчики должны отдать долг Родине, рассказывал, как они там воевали. У меня у самого мечта поступить в кадетское училище, отслужить в кадетском, а потом поступить в военное училище, на летчика военного.

Семён Погорелов, ученик средней школы №7 села Иглино