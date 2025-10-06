В Башкирии прошел форум «СВОиИглино»

Активисты, волонтеры, представители общественных организаций, семьи участников спецоперации стали участниками форума под названием «СВОиИглино». Главная задача — сплотить усилия для поддержки бойцов и их близких.

На мероприятии организовали тематические площадки, обсуждали общественно значимые темы, в том числе развитие НКО на территории района, поддержка бизнеса, добровольческого движения Иглинского района.

Конечно, основная тема — это волонтёрство, поддержка наших ребят на СВО, также захватили тему НКО, также пригласили детей, молодёжь, пригласили всех волонтёров, были интересные спикеры и интересные темы затрагивались.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

Сегодня прошел гражданский форум «СВОиИглино» называется. Площадка называлась «Всё для Победы». Мы обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи нашим бойцам. Также вопросы, связанные с работой волонтёрских штабов. Все, кто высказался, задали свои вопросы, получили ответы, наметили планы на будущее. Я думаю, у нас все получится, мы идем в правильном направлении, Победа будет за нами.

Николай Исаев, председатель Иглинского союза ветеранов боевых действий

На одной из площадок под названием «Я — патриот» прошла встреча школьников с участником специальной военной операции с позывным «РЭД». Дети посмотрели фильм из цикла «Своих не бросаем», который рассказывал о боевом пути героя. У ребят была возможность пообщаться с бойцом.

Фото №1 - В Башкирии прошел форум «СВОиИглино»

«Мы встречались с участником специальной военной операции Рэдвалом Рафаиловичем. Я понял, что Родину нужно защищать. Я хотел бы с наступлением совершеннолетия очень пойти в армию и, конечно, защищать свою Родину».

Диниер Худайбердин, ученик средней школы №7 села Иглино

Сегодня к нам приезжал на беседу участник специальной военной операции. Он объяснил нам, что мальчики должны отдать долг Родине, рассказывал, как они там воевали. У меня у самого мечта поступить в кадетское училище, отслужить в кадетском, а потом поступить в военное училище, на летчика военного.

Семён Погорелов, ученик средней школы №7 села Иглино
