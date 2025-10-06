В Башкирии прошел форум «СВОиИглино»

Активисты, волонтеры, представители общественных организаций, семьи участников спецоперации стали участниками форума под названием «СВОиИглино». Главная задача — сплотить усилия для поддержки бойцов и их близких.
На мероприятии организовали тематические площадки, обсуждали общественно значимые темы, в том числе развитие НКО на территории района, поддержка бизнеса, добровольческого движения Иглинского района.
Конечно, основная тема — это волонтёрство, поддержка наших ребят на СВО, также захватили тему НКО, также пригласили детей, молодёжь, пригласили всех волонтёров, были интересные спикеры и интересные темы затрагивались.Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района
Сегодня прошел гражданский форум «СВОиИглино» называется. Площадка называлась «Всё для Победы». Мы обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи нашим бойцам. Также вопросы, связанные с работой волонтёрских штабов. Все, кто высказался, задали свои вопросы, получили ответы, наметили планы на будущее. Я думаю, у нас все получится, мы идем в правильном направлении, Победа будет за нами.Николай Исаев, председатель Иглинского союза ветеранов боевых действий
На одной из площадок под названием «Я — патриот» прошла встреча школьников с участником специальной военной операции с позывным «РЭД». Дети посмотрели фильм из цикла «Своих не бросаем», который рассказывал о боевом пути героя. У ребят была возможность пообщаться с бойцом.
«Мы встречались с участником специальной военной операции Рэдвалом Рафаиловичем. Я понял, что Родину нужно защищать. Я хотел бы с наступлением совершеннолетия очень пойти в армию и, конечно, защищать свою Родину».Диниер Худайбердин, ученик средней школы №7 села Иглино
Сегодня к нам приезжал на беседу участник специальной военной операции. Он объяснил нам, что мальчики должны отдать долг Родине, рассказывал, как они там воевали. У меня у самого мечта поступить в кадетское училище, отслужить в кадетском, а потом поступить в военное училище, на летчика военного.Семён Погорелов, ученик средней школы №7 села Иглино