Глава Башкирии вошел в топ-20 рейтинга руководителей субъектов страны

Глава Башкирии вошёл в топ-20 рейтинга руководителей субъектов России, которые обладают сильным влиянием. Рейтинг составлен федеральным Агентством политических и экономических коммуникаций по итогам сентября 2025 года.

Фото №1 - Глава Башкирии вошел в топ-20 рейтинга руководителей субъектов страны

Средний балл оценки деятельности руководителя республики на своем посту составил 6,59. Известно, что эксперты учитывали реализацию новых инвестпроектов и развитие промышленного потенциала регионов, создание и обновление социальной инфраструктуры, работу по газификации и созданию новых научно-исследовательских центров, а также уровень поддержки участников СВО и их семей.

В числе приоритетов федеральной политики Кремля, затрагивающих сферу регионального развития, традиционно остается поддержка ВПК и смежных отраслей. Так, на заседании Военно-промышленной комиссии Владимир Путин акцентировал внимание на ходе разработки новых госпрограмм вооружения, а также на развитии оборонно-промышленного комплекса в 2027–2036 годах. Обращает на себя внимание акцент Президента на задачах, связанных с работой стройкомплекса, включая капремонт объектов образования, расширение инфраструктуры здравоохранения, расселение аварийного жилья, дорожное строительство.

Дмитрий Орлов, гендиректор АПЭК

По мнению эксперта ЦГИ «Берлек-Единство» Артура Сулейманова, высокие устойчивые позиции Радия Хабирова объясняются в том числе его личной вовлеченностью в социально-экономические вопросы Башкортостана.

Республика под руководством Хабирова всегда занимала ведущие места в самых разных рейтингах — инвестиционных, в области кластеризации, промышленности, сельского хозяйства, дронофикации и так далее. В плане развития реального сектора экономики и открытия новых производств делается очень многое. Возьмите рейтинги за последние 6 месяцев, где Башкирия неизменно входит в пятерку или десятку лучших. Опять же, в Башкирии происходит очень много важных событий как регионального, так и общефедерального значения. Безусловно, огромную роль играет поддержка, которую управленческая команда региона и лично Глава оказывает участникам спецоперации и их родным. Ведь сегодня далеко не каждый субъект страны может предоставить те социальные гарантии и льготы, которые получают военнослужащие. Хабиров активно вовлечен в эту повестку, лично встречаясь с семьями героев и держа на особом контроле все их нужды и чаяния. В целом же Глава Башкирии абсолютно открыт к людям, готов слушать и слышать их, не боясь самых острых, сложных и наболевших моментов. Мы все понимаем, что сейчас очень непростые времена, однако энтузиазм и энергия Хабирова придают позитивную динамику экономическим процессам и деятельности республиканского правительства.

Артур Сулейманов
