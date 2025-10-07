Глава Башкирии вошел в топ-20 рейтинга руководителей субъектов страны

Республика под руководством Хабирова всегда занимала ведущие места в самых разных рейтингах — инвестиционных, в области кластеризации, промышленности, сельского хозяйства, дронофикации и так далее. В плане развития реального сектора экономики и открытия новых производств делается очень многое. Возьмите рейтинги за последние 6 месяцев, где Башкирия неизменно входит в пятерку или десятку лучших. Опять же, в Башкирии происходит очень много важных событий как регионального, так и общефедерального значения. Безусловно, огромную роль играет поддержка, которую управленческая команда региона и лично Глава оказывает участникам спецоперации и их родным. Ведь сегодня далеко не каждый субъект страны может предоставить те социальные гарантии и льготы, которые получают военнослужащие. Хабиров активно вовлечен в эту повестку, лично встречаясь с семьями героев и держа на особом контроле все их нужды и чаяния. В целом же Глава Башкирии абсолютно открыт к людям, готов слушать и слышать их, не боясь самых острых, сложных и наболевших моментов. Мы все понимаем, что сейчас очень непростые времена, однако энтузиазм и энергия Хабирова придают позитивную динамику экономическим процессам и деятельности республиканского правительства.

Артур Сулейманов