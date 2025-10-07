Глава Башкирии вошел в топ-20 рейтинга руководителей субъектов страны

Глава Башкирии вошёл в топ-20 рейтинга руководителей субъектов России, которые обладают сильным влиянием. Рейтинг составлен федеральным Агентством политических и экономических коммуникаций по итогам сентября 2025 года.
Средний балл оценки деятельности руководителя республики на своем посту составил 6,59. Известно, что эксперты учитывали реализацию новых инвестпроектов и развитие промышленного потенциала регионов, создание и обновление социальной инфраструктуры, работу по газификации и созданию новых научно-исследовательских центров, а также уровень поддержки участников СВО и их семей.
По мнению эксперта ЦГИ «Берлек-Единство» Артура Сулейманова, высокие устойчивые позиции Радия Хабирова объясняются в том числе его личной вовлеченностью в социально-экономические вопросы Башкортостана.