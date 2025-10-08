В Башкирии в этом году отремонтируют 12 мостов

В Архангельском районе планируют запустить движение на мосту через реку Белую. Строительство объекта продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ранее работы велись на левой стороне. Всего в Башкортостане в этом году в нормативное состояние приведут 12 мостов регионального и межмуниципального значения. Большинство из них расположены на дорогах, ведущих к туристическим объектам.

Рабочие приступили к демонтажу дренажной системы. Комплекс инженерных сооружений предназначен для сбора и отвода вод, а также защиты конструкций моста. Реконструкция переправы через реку Белую между Кармаскалинским и Архангельским районами началась в ноябре прошлого года.

Подрядная организация выполнила устройство гидроизоляции проезжей части, смонтировала тротуарные блоки и завершила укладку выравнивающего слоя. Протяжённость моста составляет 316 метров.

Остается только уложить верхний слой асфальта. Мост через Белую — кратчайший путь до водопада Абзан, белорецких красот, озера Яктыкуль и туристических глэмпингов. Обходных путей нет, именно поэтому на время ремонта запустили реверсивное движение.

На мосту через реку Белую в Архангельском районе запущено движение пока только по левой полосе. Работы на объекте продолжаются, и сейчас строители сосредоточены на второй половине моста. Это одно из крупнейших искусственных сооружений, которое ремонтируют в республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реконструкцию именно этой переправы планируют завершить к новому году.

На этом участке работы уже завершают. Капитальный ремонт переправы через реку Таналык на границе с Оренбургской областью осуществляется в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Обновление 130-метрового моста начались в июне прошлого года и уже достигли значительных успехов.

Кроме того, рабочие занимаются антикоррозийной обработкой металлических элементов, что является гарантией надёжности и долговечности конструкции. Также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Хайбуллинском районе отремонтировали автомобильную дорогу протяженностью 7,6 км.

С 2018 года на дорогах регионального и межмуниципального значения отремонтировано и построено более 80 мостов. На 12 конструкциях до конца года будет полностью открыто дорожное движение. В числе наиболее крупных через реки Большой Инзер, Сим, Уфу и Белую. Также в республике запланировано обновление мостов между Башкортостаном и Татарстаном.