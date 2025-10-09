В Уфе обсудили исполнение законодательства в сфере языковой политики

В Уфе прошёл круглый стол по исполнению законодательства в сфере языковой политики. Под руководством заместителя председателя Госсобрания республики Тамары Тансыккужиной обсудили меры по сохранению и развитию башкирского языка, включая работу фонда его поддержки, проведение международных диктантов и мониторинг соблюдения языкового законодательства в муниципалитетах.

В ходе проверок в Стерлитамаке и Салавате выявили и оперативно устранили недостатки в оформлении вывесок на башкирском языке. Особо отметили успешный опыт Октябрьского, где благодаря системной работе число нарушений сократилось с 33 в 2022 году до 13 в 2024-м. По итогам мероприятия сформированы рекомендации, включая распространение положительных практик региона.