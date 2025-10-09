В Башкирии пропали сразу 4 человека

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что в регионе за прошедшие сутки пропали 4 человека.

В Белорецком районе мужчина поехал на рыбалку и не вернулся. В Ишимбайском районе три человека отправились в лес за грибами. В результате потерялась женщина. А в Баймакском районе мужчина выехал из дома на мотоцикле – после поломки транспорта он пошел пешком и заблудился. В Бакалинском районе мужчины ехали с рыбалки, один из них вышел в лесопосадке и потерялся.

К счастью, все пропавшие были найдены в короткое время живыми и здоровыми.

