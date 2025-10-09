Для жителей Кумертау провели семинар по оказанию первой помощи

В Кумертау прошёл семинар по оказанию первой помощи, который подготовлен с участием Алины Маннановой – участницей кадрового проекта «Герои Башкортостана». Её наставником является министр здравоохранения республики. По словам Айрата Рахматуллина, у них много амбициозных планов, одним из которых является тиражирование проекта по обучению населения навыкам оказания первой медицинской помощи.
Алина Маннанова, руководитель Учебного центра тактической медицины БГМУ, была добровольцем, служила в зоне СВО медицинской сестрой. Из «красной» зоны она эвакуировала более 30 раненых военнослужащих, которых затем доставила в госпиталь. После насыщенной теоретической части участники семинара смогли пройти практические занятия на учебно-демонстрационной базе.