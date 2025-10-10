В Уфе открылась выставка «Курай – душа башкирского народа»

В Национальном музее Башкортостана открылась выставка «Курай – душа башкирского народа». Ее поделили на восемь тематических зон. Среди экспонатов – сценические костюмы, редкие книги, нотные издания и архивные фотографии, на которых наглядно показана эволюция инструмента – от истоков в эпосах до голоса нации и официального госсимвола республики.
Представили и различные виды курая: от классического до редкого – из соломки. Участники мероприятия ознакомились и с музыкальными инструментами, принадлежавшими нашим выдающимся музыкантам.
На выставке рассказали о плеяде великих кураистов, современных виртуозах и легендарных мастерах, о том, как национальный инструмент поднимал дух солдат на войне. Выставку приурочили ко Дню курая, который будет отмечаться ежегодно 10 октября. Его учредили в прошлом году по инициативе главы региона Радия Хабирова. Увидеть экспонаты можно будет до 5 ноября.