В Уфе открылась выставка «Курай – душа башкирского народа»

В Национальном музее Башкортостана открылась выставка «Курай – душа башкирского народа». Ее поделили на восемь тематических зон. Среди экспонатов – сценические костюмы, редкие книги, нотные издания и архивные фотографии, на которых наглядно показана эволюция инструмента – от истоков в эпосах до голоса нации и официального госсимвола республики.

Представили и различные виды курая: от классического до редкого – из соломки. Участники мероприятия ознакомились и с музыкальными инструментами, принадлежавшими нашим выдающимся музыкантам.