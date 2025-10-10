Стало известно состояние девочки, которую из окна в Уфе выбросил отец

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии маленькой девочки, которую в Уфе из окна выбросил отец.
Напомним, 9 октября 34-летний мужчина выбрасывал из квартиры на четвертом этаже домашнее имущество. В один момент он выкинул из окна и свою 3-летнюю дочку. В квартире отец с девочкой были вдвоём – мать семейства со старшим сыном находились на лечении в санатории.
Вчера врачи ГДКБ №17 провели пострадавшему ребёнку двухчасовую операцию. Как передаёт издание ГорОбзор.ру, на данный момент состояние девочки остаётся крайне тяжёлым.
Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство малолетнего, задержан.