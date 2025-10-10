В Уфе дали старт строительству Центра настольного тенниса

Еще один крупный спортивный объект на территории Башкортостана, который будет возведен с нуля. Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония закладки первого камня при строительстве Центра настольного тенниса республики.

В мероприятии принимал участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков, который является ещё и президентом Федерации настольного тенниса страны. Именно эта общественная организация должна профинансировать возведение нового объекта. Разместить его планируют на территории Центра спортивной подготовки Римы Баталовой.

У меня душа радуется, когда я вижу ребят, которые хотят заниматься спортом. И мы будем стараться, чтобы у них была такая возможность. Мы уже спроектировали большой закрытый легкоатлетический манеж, где будет развиваться порядка 30 видов спорта. Также в планах – строительство Центра прогресса бокса и Академии тенниса. Главное, чтобы жители приходили в спортивные залы, на борцовские ковры, футбольные поля, теннисные стадионы и занимались спортом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все наши проекты – для людей. Сегодня я вижу много молодёжи – это значит, что здесь будет очень много желающих достичь олимпийских высот или просто посвятить свою жизнь такому прекрасному виду спорта, как настольный теннис.

Александр Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы России

Во время торжественной церемонии состоялось подписание официального соглашения о сотрудничестве в развитии и популяризации настольного тенниса между Федерацией настольного тенниса России и Правительством Башкортостана. Также сегодня заложили капсулу с посланием от спортсменов для будущих поколений.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ