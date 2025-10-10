В Уфе дали старт строительству Центра настольного тенниса

Еще один крупный спортивный объект на территории Башкортостана, который будет возведен с нуля. Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония закладки первого камня при строительстве Центра настольного тенниса республики.
В мероприятии принимал участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков, который является ещё и президентом Федерации настольного тенниса страны. Именно эта общественная организация должна профинансировать возведение нового объекта. Разместить его планируют на территории Центра спортивной подготовки Римы Баталовой.
Во время торжественной церемонии состоялось подписание официального соглашения о сотрудничестве в развитии и популяризации настольного тенниса между Федерацией настольного тенниса России и Правительством Башкортостана. Также сегодня заложили капсулу с посланием от спортсменов для будущих поколений.