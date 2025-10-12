В Башкирии вновь зарегистрировали лесной пожар

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке в регионе.
Так, за минувшие сутки один лесной пожар был зафиксирован в Сабыровском лесничестве Зилаирского района. Также потушены несколько возгораний сухой растительности в деревне Лекаревка Уфимского района, в Стерлибашевском районе около населенных пунктов Ибракаево и Кызыл-Яр, в Куюргазинском районе рядом с селом Егорьевка и деревней Мурапталово, а также в Благоварском районе недалеко от деревни Старогорново.
С начала года зарегистрировано 20 лесных пожаров общей площадью более 60 гектаров и 374 случая возгораний сухой растительности на площади свыше 1360 гектаров.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.