Уфимские спасатели помогли двум маленьким детям

В Уфе на улице Рудольфа Нуреева четырехлетний ребенок случайно заперся в квартире. Спасатели ПСО УГЗ города оперативно вскрыли металлическую дверь с помощью инструментов и вернули малыша взволнованной маме.

Та же история повторилась на улице Богдана Хмельницкого. Там четырехлетний ребенок тоже остался один в квартире на третьем этаже. Специалистам пришлось подняться по альпинистскому снаряжению, чтобы открыть дверь изнутри.

К счастью, в обоих случаях дети не пострадали. В ведомстве напомнили, что в любой экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.