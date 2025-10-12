В Уфе пожилая женщина стала жертвой пожара

В Уфе в результате пожара погибла пожилая женщина. Пламя охватило двухквартирный дом на улице Кецховели. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание.

Фото №1 - В Уфе пожилая женщина стала жертвой пожара

До приезда специалистов трое человек, включая двоих детей, смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Пожарные эвакуировали ещё двоих человек и передали их медикам.

45-летний мужчина с ожогами был госпитализирован. К сожалению, врачи констатировали смерть 86-летней женщины.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Фото: МЧС по РБ.

