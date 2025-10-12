В Уфе пожилая женщина стала жертвой пожара

В Уфе в результате пожара погибла пожилая женщина. Пламя охватило двухквартирный дом на улице Кецховели. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание.

До приезда специалистов трое человек, включая двоих детей, смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Пожарные эвакуировали ещё двоих человек и передали их медикам.

45-летний мужчина с ожогами был госпитализирован. К сожалению, врачи констатировали смерть 86-летней женщины.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства возгорания.