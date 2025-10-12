В Башкирии нашлись 14 заблудившихся в лесах людей

За минувшие сутки экстренные службы республики зарегистрировали 8 обращений, связанных с исчезновением 14 человек в лесах. Подробности сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Так, в Уфимском районе две женщины потерялись в лесу между деревнями Лесной и Начапкино, но вскоре смогли выбраться самостоятельно. В том же районе, в селе Волково, аналогичным образом нашлась 52-летняя женщина, приехавшая за грибами.

В Кармаскалинском районе, близ деревни Сарсаз, нашли заблудившегося в лесу мужчину. В Благовещенском районе четверых женщин, отправившихся за грибами и сбившихся с пути, также удалось найти.

В Демском районе Уфы был обнаружен мужчина, заблудившийся рядом с кордоном Черноозерского. Группа из двух женщин и двоих детей, которые не вышли на связь по дороге на озеро Банное в Белорецком районе, благополучно вернулась.

Отдельно стоит отметить оперативную работу спасателей в Чишминском районе, где в Абраевском лесу у села Бикеево быстро нашли потерявшегося мужчину.