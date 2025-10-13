В Башкирии «Нексия» влетела под грузовик: трое погибших

В Туймазинском районе сотрудники Госавтоинспекции расследуют ДТП, в результате которого погибли три человека. Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, авария произошла сегодня, 13 октября, около 10 утра на 1343 км трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 25-летней женщины и встречный грузовик «Скания». От мощного удара легковой автомобиль перевернулся в кювет и загорелся.

Водитель «Дэу Нексия» и двое пассажиров, включая ребенка, скончались до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.