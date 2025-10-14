На дорогах Уфы массово проверяют водителей

Сегодня, 14 октября, в Уфе на улицах Менделеева и Жукова проходят массовые проверки водителей. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
Мероприятия направлены на пресечение управления транспортными средствами водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишенных права управления. Особое внимание уделяется нетрезвому вождению, а также соблюдению правил перевозки детей.
Сотрудники ГАИ просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
Фото: ГАИ Уфы.