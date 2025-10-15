Массовые проверки ГАИ начались на двух улицах Уфы

В Уфе на проспекте Октября и улице Цюрупы сотрудники ГАИ проводят масштабный рейд. Мероприятие носит профилактический характер и направлено на пресечение нарушений ПДД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы уделяют особое внимание проверке водителей на состояние опьянения и соблюдению правил перевозки детей-пассажиров.

Напомним, сообщить о грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или в чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.