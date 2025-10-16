В Башкирии после обращения к Радию Хабирову отремонтировали дорогу

В Башкортостане благодаря обращению жителей на прямую линию к главе республики капитально отремонтировали дорогу и сделали безопасные зоны для пешеходов. В селе Иглино местные жители обратились к руководителю региона с просьбой провести благоустройство дорог и создать условия для пешеходов вдоль проезжих частей. Отсутствие дорожек и тротуаров долгие годы беспокоило сельчан.
В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иглинского района на 2025-2027 годы созданы безопасные пешеходные переходы, проложены тротуарные дорожки. В августе текущего года большую работу по ремонту дорог и укладке тротуаров провели на улице Строителей.