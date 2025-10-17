MАХ ежедневно используют 20 млн человек

Национальным мессенджером MАХ ежедневно пользуются 20 млн человек. Об этом рассказал министр цифрового развития России Максут Шадаев.
Министр признал наличие неполадок при таком стремительном росте, однако отметил, что над MАХ трудится большая команда, которая постоянно его дорабатывает. Так недавно в мессенджере появилась возможность настройки двухфакторной аутентификации.
Двухфакторная аутентификация позволяет защитить аккаунт с помощью дополнительного подтверждения личности пользователя. Первой проверкой при авторизации обычно является пароль, дополнительной – код из SMS или биометрия или наоборот.
Настроить дополнительную защиту несложно. Для этого пользователю в разделе «Профиль» → «Приватность» необходимо выбрать пункт «Двухфакторная аутентификация». Далее задать надежный пароль и указать резервный адрес электронной почты. После настройки приватности, при авторизации в мессенджере на новом устройстве, система будет запрашивать дополнительный пароль.
Напомним, пресс-служба MAX сообщила, что в цифровой платформе зарегистрировано уже более 45 млн пользователей.