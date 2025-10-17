В Башкирии сохранятся дожди со снегом

По данным Башгидромета, завтра, 18 октября, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, по востоку — со снегом. На отдельных участках автодорог ночью и утром гололедица.

Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3°С, при прояснениях до -7°С, днем — +3, +8°С.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.