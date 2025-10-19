«Между нами»: как тяжелый транспорт разрушает дороги в Башкирии и угрожает жизням людей

В рубрике о трагедии на дорогах, о проблемах грузоперевозок и о том, как тяжелый транспорт влияет на безопасность и инфраструктуру региона. Недавняя авария в Уфе стала ярким напоминанием о необходимости строгого контроля за большегрузами и принятия решительных мер для защиты жизни граждан. Об этом и не только — в нашем сегодняшнем выпуске.