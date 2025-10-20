В Уфе неделя началась с массовых проверок ГАИ

Сегодня утром, 20 октября, в столице Башкирии сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные рейды. Как сообщили в ведомстве, проверки проходят на Уфимском шоссе и улице Саши Чекалина.
Мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений ПДД, включая управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушения правил перевозки детей и пассажиров.
Напомним, сообщить о нарушениях стороны водителей или пешеходов можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или в чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.
Фото: ГАИ Уфы.