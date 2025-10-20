В УУНиТ прошла конференция «Международное право в условиях глобальных изменений»

В стенах Уфимского университета науки и технологий состоялась международная научно-практическая конференция «Международное право в условиях глобальных изменений». Одной из главных тем конференции стал вопрос международного сотрудничества в сфере прав человека, проблемы и вызовы, существующие в данной сфере.

Также обсудили вопросы контртеррористического взаимодействия, правовые аспекты миграции, вопросы членства России в международных организациях и многое другое. Приурочили мероприятие к 80-летию Победы во Второй мировой войне и 80-летию создания Организации Объединенных Наций.

Участниками заседания стали студенты, а также ученые и практики в области международных отношений. К обсуждению актуальных тем сотрудничества между государствами дистанционно присоединились специалисты из Китая, Беларуси, Казахстана и многих регионов страны.