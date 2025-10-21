В Башкирии ночью сгорел продуктовый магазин

В ночь на 21 октября в Стерлитамаке произошел крупный пожар в магазине «Светофор». Возгорание случилось в здании на улице Днепровской.

На место происшествия оперативно выехали пожарные подразделения МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и ведомственной пожарной охраны.

Пламя охватило торговый зал площадью 600 кв.м. Для ликвидации огня потребовались усилия 30 специалистов и 9 единиц спецтехники. Спасатели применяли тактическую вентиляцию, чтобы снизить воздействие опасных факторов пожара. В результате удалось ликвидировать возгорание на площади 100 кв.м.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.