В Башкирии увековечили память связистки, погибшей в годы ВОВ

В Миякинском районе прошли мероприятия по увековечению памяти героя Сталинградской битвы Зайтуны Альбаевой, погибшей в Калмыцкой АССР в августе 1942 года. Родину героя посетила делегация Республики Калмыкия.

С началом Великой Отечественной войны студентка театрального отделения Уфимского училища искусств добровольцем ушла на фронт. Последнее письмо датировано августом 42-го. А октябре 2025-го – долгожданное возвращение домой. В миякинской школе открывали «Парту героя» с участием поисковых отрядов Башкортостана, а на сцене районного дома культуры состоялся премьерный спектакль «Зайтуна».

Постановка режиссёра Рафаэля Гайнуллина по пьесе Сарвар Суриной повествует о подвиге Зайтуны Альбаевой (Алибаевой), павшей смертью храбрых на полях яростных сражений Сталинградской битвы. 9 августа 1942 года, когда Зайтуна заступила на боевое дежурство на бугре Песчанка в Сарпинском районе Калмыцкой АССР, в село ворвались немцы. Их путь преграждала высота, где дежурила связистка Зоя (Зайтуна Альбаева). Отважная девушка вступила в неравный бой. «Прощайте, девочки, умираю за Родину!», – это последние слова 20-летней связистки из БАССР.

Премьере «Зайтуны» («Зәйтүнә») на родине героини предшествовали гастроли Салаватского драмтеатра в Калмыкии. Создавался спектакль в том числе благодаря подвижничеству военно-патриотических объединений двух республик – башкортостанского поискового отряда «Память Мияки» и терским казакам, а также учителям истории, краеведам. Именем Зайтуны Альбаевой названы улица, школа в Садовом.

Особо значимым событием в день рождения и возвращения имени Героя Великой Отечественной, уроженки Башкортостана стали награды, присвоенные посмертно. Указом главы республики Зайтуна Альбаева удостоена Ордена генерала Минигали Шаймуратова, его торжественно вручили на сцене племяннице Лилии Саяховой.

Ещё одна государственная награда нашла героя. Указом главы Республики Калмыкия о присвоении звания «Почётный гражданин» Зайтуна Альбаева удостоилась «За особые заслуги в обеспечении безопасности и защиты отечества».